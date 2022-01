Gravina ritrova il senno: «Non c’è coerenza tra quello che chiede il calcio e i nostri comportamenti»

Finalmente, oseremmo dire. Nonostante non manchi di rivendicare la tiritera secondo cui “il calcio – che rappresenta una percentuale importante del Pil – chiede pari dignità rispetto ad altre industrie”, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ammesso che tra le richieste del mondo del calcio e i comportamenti dei club non c’è coerenza. Su questo – ha ammonito – bisogna essere più attenti. L’ha fatto negli studi Rai, ospite a Dribbling. Aggiungendo di aver chiesto al sottosegretario Vezzali un tavolo tecnico per parlare non solo di ristori, ma anche e soprattutto di un piano industriale.

Il calcio deve presentarsi in maniera coerente tra quello che chiede e quello che realizza.

Interpellato anche in merito ad un possibile stop del campionato a ridosso dei playoff dei Mondiali per permettere a Mancini di prepararli al meglio, Gravina si è detto piuttosto pessimista rispetto a questa possibilità.