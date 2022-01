Giornale: il Milan riflette sul rinnovo di Ibrahimovic

In casa non segna da settembre. È il caso di pensare a un rinnovo di un calciatore 41enne per fargli giocare il Mondiale?

Il Milan riflette sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Lo scrive Franco Ordine su Il Giornale.

“Di sicuro Ibra non è più forte con i gol come una volta”.

L’ultima rete a San Siro risale al 12 settembre contro la Lazio. Contro la Juve è riuscito a stare in campo per una ventina di minuti prima di cedere al riacutizzarsi della vecchia infiammazione al tendine di Achille.

Un’infiammazione che si addebita al terreno di gioco.

Ma il club riflette.

“È il caso di pensare a un rinnovo di Ibra 41 enne per fargli giocare, eventualmente, il mondiale? A Pioli e Maldini l’ardua sentenza che si può già indovinare calcolando l’altra scontata mossa di mercato. Dai primi di dicembre il Milan è alla ricerca di un difensore: ne ha individuati due di spessore (Bremer, Toro, e Botman, Lille) entrambi dichiarati incedibili dai rispettivi club. La decisione maturata è quella di provare l’assalto a giugno prossimo. Questo significa esporre il reparto ad altri, eventuali rischi e a immaginare che una spesa consistente (sui 30 milioni) per il difensore centrale non possa essere replicata per l’attaccante”.