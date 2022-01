Gazzetta: imbarazzante la goleada subita dal Napoli, è anche mancanza di carattere

Col senno di poi se Petagna non avesse segnato, gli azzurri avrebbero evitato la goleada supplementare. Il Napoli è scomparso

La Gazzetta, con Maurizio Nicita, commenta così il 5-2 della Fiorentina a Napoli in Coppa Italia.

Malcuit che mette un pallone in mezzo, sul quale la difesa toscana è messa male e Petagna trova il 2-2 con i padroni di casa in 9 contro 10. Col senno di poi se il centravanti non avesse segnato gli azzurri avrebbero evitato la goleada supplementare, imbarazzante.

Nel supplementare c’è un imbarazzante dominio della Fiorentina col Napoli che scompare. D’accordo che sono in 9 e c’è la stanchezza di atleti che hanno giocato parecchio in 8 giorni, ma il crollo verticale è indice anche di carenze di carattere. Segnano Venuti, Maleh e Piatek all’esordio.