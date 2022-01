Garanzini: la Juve si è battuta al meglio, l’ha tradita la botta di presunzione non inedita di Alex Sandro

Su La Stampa. Un’incomprensibile sciocchezza finale ha condannato i bianconeri, qualcosa che non si può concedere in un momento così

La Supercoppa è andata all’Inter all’ultimo minuto dei supplementari, ma la Juve non si è arresa fino alla fine ed è stata punita da una botta di presunzione di Alex Sandro. Lo scrive, su La Stampa, Gigi Garanzini.

“La Juve che perde i pezzi ma non il vizio, di non arrendersi mai, si è battuta al meglio in condizioni di palese inferiorità. L’ha tradita all’ultimo respiro Alex Sandro, con una botta di presunzione che non è inedita ma in un momento così proprio non ci si può concedere”.