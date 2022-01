A Radio Marte, nel corso della trasmissione «Si gonfia la rete», è intervenuto Andrea D’Amico, noto agente che ha svolto il ruolo di intermediario per il Toronto nella trattativa che ha portato il capitano del Napoli Lorenzo Insigne a firmare col club canadese, al quale si unirà al termine della stagione. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

Insigne in MLS già a gennaio?

Sicuramente no, l’operazione è stata pensata per portarlo in Canada a luglio. Ora Lorenzo è concentrato, ed al massimo, per la stagione con il Napoli. Fin quando hai un contratto con una squadra dai il massimo per quella squadra, poi ti concentri su altro. Non ci trovo niente di strano, è lavoro. Quando un affare giunge al termine ed è così importante, dal mio punto di vista è meglio chiuderlo subito. Il fatto che non sia stato sbandierato da parte nostra è del tutto evidente. Io stesso ho smentito più volte la cosa per tenere un profilo bassissimo.