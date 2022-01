Covid, il Venezia vieta le docce e l’uso degli spogliatoi

Dopo il 14 positivi registrati, che mettono a rischio il match contro l’Inter, la società ha varato nuove misure di sicurezza

Dopo l’annuncio dei 14 elementi del gruppo squadra del Venezia risultati positivi al Covid-19, che mettono a rischio la sfida di sabato contro l’Inter, la società è corsa ai ripari.

Come riporta l’Ansa infatti, il Venezia ha subito aumentato il livello di sicurezza e prevenzione del contagio per proteggere giocatori e staff tecnico: i componenti del club arrivano direttamente con la propria vettura al campo di allenamento già vestiti per scendere in campo.

Il club ha deciso dunque di vietare ai suoi tesserati l’uso degli spogliatoi e delle docce che devono essere effettuate a casa.