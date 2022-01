Coppa d’Africa, la Nigeria vince anche senza Osimhen: 1-0 all’Egitto

A dir poco sorprendenti i risultati della prima giornata della Coppa d’Africa. Dopo lo stop dell’Algeria, fermata a sorpresa sullo 0-0 nella partita contro la Sierra Leone, toppa l’esordio anche l’Egitto di Mohamed Salah, tra le stelle più luminose della competizione. I faraoni hanno infatti perso contro la Nigeria, pur orfana del 9 del Napoli Victor Osimhen. A segno Iheanacho, attualmente in forza al Leicester. 1-0 il punteggio.

Proprio Victor Osimhen ha mostrato sui social soddisfazione per il successo dei suoi compagni.

Congratulations guys,amazing performance🙌🏽🇳🇬we continue to build on this momentum💪🏽🤍💚🤍

Da segnalare una buona prestazione di Ola Aina, terzino destro del Torino. Prestazione che anche il giornalista Oma Akatugba, noto dalle nostre parti per l’amicizia con Osimhen, ha esaltato sul suo profilo Twitter.

Ola Aina. Brilliant player!! Was never given his due place.

