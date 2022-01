Coppa d’Africa: il Camerun è in semifinale. Anguissa a Napoli non prima del 7 febbraio

Nessuna sorpresa. I padroni di casa hanno battuto 2-0 il Gambia. Ora le semifinali ma per il Napoli non cambia nulla: il 6 febbraio oltre alla finale c’è la finale per il terzo e il quarto posto

Il Camerun ha battuto 2-0 il Gambia nei quarti di finale di Coppa d’Africa e ha staccato il pass per la semifinale. Nessun problema per i padroni di casa, basta una doppietta di Toko Ekambi. A questo punto, affronteranno la squadra vincitrice dell’altro quarto, una tra Egitto e Marocco.

Per il Napoli cambia poco: che il Camerun vinca o meno la semifinale, Anguissa sarà impegnato in nazionale fino alla fine della competizione. Il 6 febbraio, infatti, oltre alla finale è prevista la classica sfida per il terzo posto tra le due semifinaliste sconfitte. Questo significa che Spalletti non potrà avere a disposizione Frank prima di Napoli-Inter.