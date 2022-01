Coppa d’Africa, Algeria eliminata. Ounas può tornare a Napoli

Sconfitta per 3-1 contro la Costa d’Avorio, chiude la fase a gironi ultima in classifica nel Gruppo E. Ounas ha visto il match dalla tribuna

Per l’Algeria la Coppa d’Africa finisce qui. La Nazionale di Ounas chiude il girone ultima in classifica nel Gruppo E con 1 solo punto all’attivo dopo la sconfitta contro la Costa d’Avorio per 3-1 nell’ultima giornata. L’attaccante del Napoli non ha nemmeno giocato, restando inattivo in tribuna. Ora il Napoli potrà recuperare un’altra pedina importante per il suo attacco. In Coppa d’Africa continuano invece Koulibaly ed Anguissa: Senegal e Camerun hanno passato la fase a gironi prime in classifica.