Berrettini vince col mal di pancia e scrive sulla telecamera «Imodium grazie» (VIDEO)

Il tennista italiano passa al secondo turno agli Australian Open dedica la vittoria al medicinale che gli ha permesso di restare in campo

Una volta tanto non dovrà ringraziare il coach, “l’angolo” la famiglia. Anche, sì. Ma Matteo Berrettini stavolta, appena passato il primo turno degli Australian Open battendo in quattro set (4-6, 6-2, 7-6, 6-3) lo statunitense Brandon Nakashima, ha voluto rendere omaggio a chi davvero gli ha permesso di restare in campo per più di tre ore: l’Imodium.

Il tennista italiano aveva evidentemente problemi di mal di pancia, risolti grazie all’intervento del provvidenziale medicinale. E così a fine match quando è arrivato il rituale momento della dedica sulla telecamera non c’ha pensato su due volte e ha scritto: “Imodium grazie!”

Problemi allo stomaco per Berrettini durante il match: dopo aver battuto Nakashima arriva un ringraziamento speciale!😂💊#EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Berrettini pic.twitter.com/8njg81elBd

