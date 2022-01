Arriva il comunicato del Napoli su Tuanzebe: in prestito fino al 30 giugno

Il club ufficializza il nuovo arrivo in squadra del difensore proveniente dal Manchester United

Dopo il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, arriva anche il comunicato del Napoli che ufficializza il passaggio di Tuanzebe al club. Tuanzebe arriva in prestito, fino al 30 giugno 2022.

La SSC Napoli comunica di aver acquisito dal Manchester United le prestazioni sportive di Axel Tuanzebe con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022.

Axel Tuanzebe è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e con i Reds debutta in Premier League nella stagione 2016/2017.

Nell’estate del 2018 viene ceduto in prestito all’Aston Villa. Poi il ritorno al Manchester per 2 stagioni, fino al nuovo prestito con i Gunners nel 2021.

Tuanzebe conta 28 presenze in Premier League ed è il più giovane difensore dell’Aston Villa con almeno nove presenze in questa stagione. Compresa la Premier League 2, sono 84 le presenze totali di Tuanzabe.

Il difensore nato in Congo e naturalizzato in Inghilterra è stato anche Nazionale inglese nell’Under 17, Under 19 e Under 21.