Zeman: «Spalletti è un bravo allenatore, ma con Totti ha sbagliato. Spero che con Insigne vada meglio»

L’allenatore del Foggia, Zdenek Zeman, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i temi affrontati anche quello riguardante il rinnovo di Lorenzo Insigne. Ha tirato in causa quanto accaduto, ai tempi della Roma, tra Spalletti e Totti.

“Se vuole giocare ancora ad alto livello gli consiglio di non andare in Canada. Lui con me si è sempre dichiarato un Napoletano Doc e quindi spero che resti. Quando stava a Pescara con me scappava sempre a Napoli. Luciano Spalletti? Per me è un bravo allenatore, ma con Totti ha sbagliato. Spero che con Insigne le cose vadano meglio”