Tuttosport: il prato di San Siro sarà rinverdito con erba americana utilizzata per i campi da golf

Secondo quanto scrive Tuttosport, il prato di San Siro, atteso da 8 partite in 17 giorni, dal 6 al 23 gennaio, sarà sottoposto ad una seria manutenzione nel periodo delle feste.

“Le due settimane della sosta di Natale saranno utilizzate per migliorare la qualità del manto. Oltre ad affidarsi alle serpentine riscaldate e alle luci fotosintetiche, che sostituiscono il sole nei mesi più gelidi e bui, si lavorerà per rinverdire le zolle spelacchiate. Castelli (l’agronomo della Serie A, ndr) ha fatto arrivare dagli Stati Uniti una qualità di erba utilizzata per i campi da golf. Si chiama ‘poa trivialis’ e attecchisce rapidamente anche col freddo. Quindi dovrebbe assicurare una copertura più uniforme alla ripresa del campionato”.