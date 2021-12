Tuttomercatoweb.com: il Parma vorrebbe Ounas, ma il Napoli chiede non meno di 15 milioni

Strada in salita per il club emiliano, che ha messo nel mirino del mercato l’esterno di attacco del club partenopeo

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb.com, il Parma avrebbe messo nel mirino, sul mercato, il nome dell’esterno di attacco del Napoli, Adam Ounas. Piace molto al club, ma la strada è in salita, visto che il Napoli chiede, per cederlo, non meno di 15 milioni.

