Totò Di Natale rapinato in casa: i ladri gli puntano contro la pistola davanti alla famiglia

È accaduto giovedì a ora di cena. I ladri erano cinque, si sono fatti consegnare l’orologio che Di Natale aveva al polso, del valore di 30mila euro

L’ex calciatore Totò Di Natale, oggi allenatore della Carrarese, ha vissuto attimi di terrore nella sua casa a Empoli. Giovedì sera alcuni rapinatori sono entrati nella sua villa mentre era in casa con moglie, figli e suocero e gli hanno puntato contro una pistola. Si sono fatti consegnare l’orologio che aveva al polso, del valore di circa 30mila euro, riporta Sportmediaset. I rapinatori erano cinque. Sono entrati in casa ad ora di cena. Le indagini della polizia sono in corso.