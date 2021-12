Thiago Motta: «Nzola non ci sarà con la Roma, è arrivato tardi alla riunione, il rispetto è fondamentale»

In conferenza stampa: «Per competere per la salvezza la responsabilità è una cosa che non si può sbagliare. Vedremo se per le prossime tornerà o no»

Lunedì sera lo Spezia affronterà la Roma in campionato. Senza, però, Nzola. Il tecnico del club ligure, Thiago Motta, ha spiegato in conferenza stampa perché non ci sarà.

“Nzola non ci sarà con la Roma, rimarrà a Spezia per un motivo: oggi abbiamo fatto una riunione video ed è arrivato in ritardo e per questo resterà a Spezia e vedremo per le prossime se lo vedremo o no”.

Dobbiamo sforzarci di capire chi giocherà in attacco.

“Non lo so nemmeno io, dobbiamo vedere cosa proveremo e sceglierò la squadra migliore”.

La sua notizia di Nzola ci coglie in contropiede. La sua assenza non è destinata a pesare?

“Per competere per la salvezza tante cose sono basilari e una cosa che non si può sbagliare è il rispetto, la responsabilità. Se non lo fai nella tua vita non lo fai al campo, sono cose importanti per me. Che sia lui o un altro, non vale solo nel calcio, anche nel vostro lavoro sarà così. Il valore dei giocatori c’è, ognuno ha il suo, ma in questo momento decido già per quello che ho visto prima dell’allenamento, e lui non verrà a Roma. Quando sarà pronto tornerà. Mi dispiace, perché siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di tutti, ma tutti devono essere pronti. E non è il suo caso”.