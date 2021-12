Spalletti: «Facendomi espellere ho penalizzato la squadra, non succederà più»

Secondo Luciano Spalletti, la sua lontananza dalla panchina del Napoli durante le ultime due partite ha condizionato le prestazioni della squadra. Il tecnico, nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, ha dichiarato di sentirsi responsabile, in parte, delle due sconfitte.

«So bene che ho creato dei problemi ai miei calciatori, facendomi espellere, perché non posso fare a meno di loro, quando mi manca qualcuno di loro sono in difficoltà e mi sento a disagio, perché li voglio sempre tutti vicino, e so quanto è importante la presenza di ognuno di loro. Non ho fatto la cosa giusta e ho penalizzato la squadra in queste due partite. La prima responsabilità delle due sconfitte è mia per il mio comportamento. Non succederà più perché sono stato male a guardarli da fuori e a non poter lottare con loro in campo».