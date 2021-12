Togliere Mertens, poi Zielinski equivale a mescolare un vino pregiato con acqua di pozzo. La qualità non si tocca. Mai!

😡 Vincere a Milano e farsi battere in casa da Empoli prima e Spezia poi ci dice che siamo pericolosamente nel cerchio delle provinciali. Mentalmente imbarazzanti.

🤐 Il tempo effettivo nel calcio è oramai inderogabile. Permettere patetiche rappresentazioni da Eccellenza è imbarazzante. Appigliarsi a due rigori e mezzo negati è masochismo.

😒Altro che multe, altro che Coppa d’Africa. Natale in ritiro con l’obbligo di riguardare in loop la partita. Un cinepattenone a malox e si sentiranno, forse, intossicati quanto noi.

😶 È statistica. Se perdi quattro partite di cui tre in casa non puoi lottare per il titolo a meno che le altre non si autoeliminano seguendo il nostro esempio…

😵 Ospina non è incolpevole. Juan Jesus entra male tecnicamente. Petagna in campo esige perlomeno na lotteria di cross dalle fasce ah già quelle che oggi sono state spettatrici di rientri casuali…

😓 Abbiamo un problema. Un grosso problema. Siamo a volte carne e a volte pesce, siamo quella goccia che anziché riempire il bicchiere fa traboccare il vaso.

Stasera siamo stati traditi da un’illusione che sembrava realtà.

Forza Napoli Sempre e Comunque