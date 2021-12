Sarri: «Spero di affrontare il Barcellona, non ci ho mai giocato. Vorrei evitare lo Sheriff per le tante ore di volo»

In conferenza stampa dopo il pareggio con il Galatasaray: «Ci è mancata tecnica nell’ultimo passaggio. Giocare su questo terreno è dura, non è una lamentela»

Dopo il pareggio contro il Galatasaray che ha fruttato alla Lazio gli spareggi contro le retrocesse della Champions, il tecnico, Maurizio Sarri. Ha detto che gli piacerebbe incontrare il Barcellona, anche perché lo Sheriff implicherebbe una trasferta troppo lunga. Le trasferte lunghe sono una fissa, per l’allenatore biancoceleste.

“Spero di affrontare il Barcellona visto che non ci ho mai giocato. Mi piacerebbe fosse la finale ma se si deve giocare… Abbiamo fatto una buona partita. Stiamo ripetendo partite ordinate e questo è buono, ma ci sono mancati gli ultimi 20 metri. Ci è mancato un pizzico di tecnica in più nell’ultimo passaggio. Giocare su questo terreno è dura. Non è una lamentela”.

Sulla gestione di Luis Alberto e sull’avversario che non vorrebbe incontrare.

“Oggi Luis Alberto è stato fuori a livello precauzionale. Ha avuto un problemino fisico in allenamento, per fortuna non ha avuto lesione. Vista la squalifica di Milinkovic in campionato non si doveva rischiare. Abbiamo preso un piccolo rischio inserendolo nel finale. Eviterei lo Sheriff, anche perché penso che sia una trasferta con tante ore di volo”.