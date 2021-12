Resiste la bufala del grande pubblico di Napoli: venduti 11mila biglietti per il Leicester

La notizia è del Corriere dello Sport: prevendita molto a rilento nonostante prezzi bassi e sconto del 50% per i possessori del biglietto con il Legia

Il Corriere dello Sport – a firma Fabio Mandarini – fa il punto sulla prevendita di Napoli-Leicester partita decisiva ai fini del passaggio del turno in Europa League. La squadra di Spalletti deve vincere se vuole proseguire il cammino europeo.

La squadra ha bisogno della sua gente, ora come mai considerando tutte le difficoltà, ma a dispetto di tariffe più basse delle precedenti con Spartak Mosca e Legia Varsavia e soprattutto dello sconto del cinquanta percento per i possessori del biglietto con il Legia, fino a ieri erano appena undicimila i tagliandi venduti su una capienza complessiva di quarantunomila spettatori.

Resisterà in eterno la bufala del grande pubblico di Napoli. Una bufala perfetto per provare a tenere in piedi gli stereotipi della città: l’amore, l’altruismo e queste fantasie qui.

Ricordiamo che nella semifinale di Europa League Napoli-Dnipro gli spettatori furono 42mila. Un numero basso considerata la straordinarietà dell’evento.

