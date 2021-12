Rangnick riparte da Ronaldo: «Mai visto uno così in forma alla sua età»

La prima conferenza stampa al Manchester United: “Il calcio negli ultimi 10 anni è cambiato, è diventato più fisico, più atletico e più verticale”

Ralf Rangnick sa che in questo momento, mediaticamente, diventare allenatore del Manchester United significa prendere una posizione netta, su Cristiano Ronaldo. Pro o contro. E il nuovo “guru” tedesco sceglie la diplomazia, alla sua prima conferenza stampa: “Fa la differenza. Alla sua età non ho mai visto un giocatore così in forma fisicamente. Quello che ho visto ieri da Cristiano è che è più che disponibile a mettersi in gioco per la squadra. Non sono solo i giocatori che devono adattarsi, anche la squadra deve adattarsi ai giocatori. Il calcio moderno negli ultimi 10 anni è completamente cambiato – dice – è diventato un gioco più fisico, più atletico e più verticale. E’ necessario allenare i corpi e il cervello”.

Rangnick dice che “se un club come il Manchester United ti contatta per un ruolo del genere, non puoi rifiutarlo. L’obiettivo è vincere la prossima partita ma forse ho un allenamento prima di domenica, mi presenterò ai giocatori questo pomeriggio. Ci sono molte cose che puoi cambiare sul campo di allenamento, ma non sarà facile a metà stagione. Non puoi cambiare tutto in una o due settimane. Si tratta di conoscere i giocatori, parlare con loro e far loro sapere quale sarà l’approccio. Sono molto ambizioso e voglio il meglio. Dobbiamo essere realisti, la distanza tra noi e i primi tre è grande. Si tratta di sviluppare le prestazioni e lasciare che la squadra capisca come possiamo controllare noi il gioco”.

