Napoli, Insigne tra terapie e lavoro di gruppo, per Fabian personalizzato in palestra

Il report del club: “Manolas personalizzato in palestra, Anguissa personalizzato in campo. Koulibaly terapie”.

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento del mattino, contenente anche alcune indicazioni sui molteplici infortunati nel gruppo squadra. Ne risulta che Fabian ha svolto terapie e personalizzato in palestra mentre è andata un po’ meglio a Lorenzo Insigne, che oltre alle terapie è riuscito ad effettuare parte del lavoro in gruppo. Manolas ha fatto allenamento personalizzato in palestra, Anguissa in campo. Koulibaly ha seguito le terapie necessarie.

