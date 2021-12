Napoli-Atalanta, non recupera neanche Manolas

Ufficiale la lista dei convocati. Come aveva anticipato Canonico, non ci sono Insigne e Fabian. Emergenza in difesa: non ha recuperato neanche Manolas.

Il Napoli ha diramato l’elenco dei convocati per la partita di stasera, contro l’Atalanta al Diego Armando Maradona. Manolas, alle prese con alcuni fastidi muscolari (oltre che con la gastroenterite), non ha recuperato, e non riuscirà a sostituire Koulibaly. Non ci sono – come annunciato ieri da Canonico, il medico sociale – neanche Insigne e Fabian. Prima convocazione per il giovane Balla Moussa Mane.