«Mi sono buttato a terra cinque giorni di fila per provare il tuffo alla Becker»: il film che la Germania aspetta

C’è pure un gelato, in Germania, che si chiama “BumBum”. Come Bum Bum Becker. “È quello rosso, blu, stile gomma”, dice alla Faz l’attore che reciterà la parte di Becker nel film “The Rebel – From Leimen to Wimbledon” (in onda domani in Germania). Il compianto Galeazzi non dava soprannomi, ma fondava dei brand. La storia del tennista tedesco, poi, si presta perfettamente a farne un film. La Becker-mania in Germania con gli anni si è solo attenuata, travolta dagli scandali e dai pettegolezzi. Il ragazzo che veste i suoi panni, Bruno Alexander, è uguale. Ma è nato nel 1999, l’anno in cui Becker ha concluso la sua carriera.

“Praticamente non sapevo nemmeno cosa fosse questo Wimbledon – dice – Ma quello che ho notato sono tutti i titoli che hanno a che fare con la sua vita. Gli affari, i suoi problemi di soldi. La mia generazione non conosce Boris Becker come l’atleta che ha fatto grandi cose. Ma come la persona che ha commesso qualche errore qua e là e spesso compare sui tabloid”.

Dice di essersi totalmente immedesimato:

“Ho guardato tutto quello che c’era da lui. Davvero tutto. Ho setacciato completamente YouTube, ho visto ogni partita, ogni intervista che ho trovato. RTL mi ha fornito tonnellate di materiale per questo. A volte c’erano cose che non venivano mai pubblicate. Così ho provato ad analizzarlo. Come sta in campo, come si comporta, che energia ha? Ho anche parlato con Günther Bosch, il suo ex allenatore. È stato molto aperto e mi ha anche raccontato alcuni aneddoti che non sono stati scritti da nessuna parte”.

“La settimana più impegnativa delle riprese, probabilmente la settimana più impegnativa della mia vita, è stata quando stavamo girando le scene di Wimbledon. Cinque giorni sul campo in erba dello stadio del tennis di Halle, dodici ore al giorno. E per quasi dodici ore mi sono buttato a terra. Ho fatto il tuffo di Becker a oltranza. Ad un certo punto ho pensato: “non ce la faccio più”. Avevo un fisioterapista apposta. Per quattro mesi ho giocato a tennis per due o tre ore al giorno. Ho avuto un ottimo allenatore ad Amburgo. All’inizio stavamo quasi solo davanti allo specchio, guardavamo video e poi facevamo esattamente quello che faceva Boris. Le sue espressioni facciali, i suoi rituali prima di servire. Successivamente abbiamo trasferito il tutto sul campo. Inoltre, c’erano due ore di lavoro muscolare ogni giorno. Quando ho ottenuto il ruolo, mi hanno detto: “Sei troppo magro”. Prima dovevo avvicinarmi fisicamente a Boris Becker. Ciò significava: mangia, mangia, mangia. E allenarsi molto. Ora sono una specie di sua copia in campo e probabilmente giocherò sempre come lui”.