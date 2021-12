Ma è impressione mia o Ospina stava inchiodato come il puntale sull’albero?

Fa male perché, nonostante tutto, con mezza squadra tra tribuna e divano, abbiamo avuto due volte la palla del pareggio.

🖐 Al principio era il Brasile degli anni ’70; Nel concreto la solita gara corri e picchia. Spalletti ha preso Gasp e gli ha spiegato la matematica del tressette solo che gli mancava “L’asso, ‘o doje e o’ tre”

😮 A memoria d’uomo nessuno lo ricordava titolare. Figura mitologica : metà uomo metà pacco di scambio. Ha sfoderato una prestazione epica, due assist, due tiri in porta….Kevin il barbaro!

😎 Cosa vogliamo più chiedere a Mario Rui? Oramai per farsi applaudire si è ripromesso di aprire la galleria Vittoria. È vero, ha dei limiti… Ma è accussì, anema ‘e core.

🤨 Ma è impressione mia o David Ospina stava inchiodato come il puntale sull’albero? Ma po’ Zapata l’ha presa con la mano? Sono dubbi, leciti dubbi.

😞 Fa male perché, nonostante tutto, con mezza squadra tra tribuna e divano, abbiamo avuto due volte la palla del pareggio. Ma le palle senza i piedi sono palle al piede, quelle pesanti che ti limitano i grandi passi. Petà, pietà.

🧐 Ounas pare quei pupazzetti che gli tiri la coda e comincia a correre finché non sbatte vicino ad un sedia e s’accartoccia. Juan Jesus merita solo applausi, non può fare di più, non glielo possiamo chiedere.

👊 Tutti avevano previsto la sconfitta. Giornalisti che ambiscono al tesserino di Coveciano ad honorem, tirapiedi del nord, disfattisti cronici. Pochi riusciranno a notare che, una squadra apparata all’ultimo come un calcetto del Giovedì, ha rischiato di vincere e ha regalato tre punti per errori banali al “Grande Real d’Italia”.

Sempre e Comunque Forza Napoli ❤