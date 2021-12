Luigi De Laurentiis: «Cedere il Napoli? Con una indecente proposta di un fondo arabo, non lo escluderei»

Intervenuto a margine dello scambio degli auguri natalizi con i giornalisti, Luigi De Laurentiis – presidente del Bari – ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al tema della multiproprietà, molto sentito in Puglia. Le dichiarazioni sono così riportate dall’edizione odierna di Tuttosport.

Il nostro obiettivo è portare il Bari in Serie A per poi venderlo al miglior acquirente. Vorrei che ci venga dato il tempo necessario per farlo. Vendere il Napoli? Certo, può accadere: tutto può accadere. Anche che arrivi al Napoli una proposta indecente di un fondo arabo. In quel caso non lo escluderei. Il caso Salernitana è molto diverso dal nostro, non fosse altro per il fatto che loro sono in A. Il nostro caso va avanti senza parallelismi con la Salernitana. Mi auguro di non trovarmi in una situazione del genere