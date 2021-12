Lo Spezia è la prima squadra a vincere in Serie A senza un tiro in porta negli ultimi 17 anni

La disastrosa statistica di Opta che rende ancora più amaro il risultato del match perso dal Napoli al Maradona

Nessuna giustificazione per la sconfitta del Napoli riportata oggi al Maradona contro lo Spezia, che segna l’ennesima battuta d’arresto per la formazione di Spalletti, ma i numeri sono numeri e non si può non riportare la statistica di Opta che sottolinea come la formazione di Thiago Motta abbia vinto nonostante non abbia mai fatto un tiro in porta, al contrario degli azzurri.

1 – Lo #Spezia è la prima squadra che ha vinto un incontro di Serie A senza effettuare tiri nello specchio da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05). Frastuono.#NapoliSpezia #SerieA pic.twitter.com/ElGlLwA0j1 — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) December 22, 2021