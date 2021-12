Lazio, Immobile salta il Genoa. Non è convocato

Lo staff medico dei biancocelesti ha fatto di tutto per recuperarlo ma è ufficiale il forfait: problemi gastrointestinali. Gioca Felipe Anderson

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile non è stato convocato per la sfida col Genoa, in programma tra qualche ora all’Olimpico. Lo staff medico ha fatto di tutto per recuperarlo dopo i problemi gastrointestinali degli ultimi giorni. Nulla di fatto.

Forfait ufficiale, dunque. Sarri sceglierà, con tutta probabilità, Felipe Anderson al centro dell’attacco, affiancato da Zaccagni e Pedro.