L’Asl blocca la Salernitana, niente trasferta a Udine

Secondo quanto riporta l’Ansa, l’Asl ha bloccato la Salernitana: non partirà per Udine, dove domani avrebbe dovuto affrontare l’Udinese nell’ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A. Il motivo è la presenza di alcuni casi di positività al Covid nel gruppo squadra.

L’Ansa fa riferimento a fonti provenienti dall’ambiente granata e scrive che il provvedimento è arrivato in attesa dei risultati degli ulteriori tamponi molecolari effettuati sulla squadra, risultati che arriveranno in serata.

Se non emergeranno altri positivi, la Salernitana partirà domani mattina. Il fischio di inizio della partita è previsto per le 18.30.

Arriva la conferma da parte del club:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito della rilevata positività al Covid-19 da parte di un calciatore, l’ASL di Salerno ha fatto divieto assoluto di far intraprendere il viaggio della squadra per la trasferta di Udine con volo di linea così come programmato. A seguito di ciò è stato applicato il protocollo attualmente in vigore e tutti componenti del gruppo squadra si sono sottoposti nel pomeriggio a tamponi molecolari. Qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore”.