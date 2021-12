La Serie A chiede alla Figc di far finire il campionato alla Salernitana (chi l’avrebbe mai detto)

Dal Pino: “I club amano lo sport…”. Ma evidentemente non le regole. Per quelle c’è sempre una deroga pronta

I club di Serie A si schierano al fianco della Salernitana e nell’assemblea votano all’unanimità la richiesta ufficiale al Consiglio della Federcalcio affinché sia permesso al trust di proseguire la gestione della società fino alla fine della stagione sportiva. Strano, non l’avremmo mai detto.

Poiché poi in lega ci tengono a fare le cose perbene, Lazio e Salernitana, i due club che appartengono a Lotito in flagranza di conflitto di interessi, si sono astenuti dal voto. Che non si dica che hanno influito sul voto.

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie ha confermato la richiesta di “salvataggio” della Salernitana, che – ricordiamo- per le regole della Figc dovrebbe essere estromessa dal campionato: “Sulla Salernitana i club di Serie A hanno chiesto di proporre al Consiglio Federale una proroga dando delle condizioni, definite già da ora, per la fine del campionato. Vediamo. I club amano lo sport“.