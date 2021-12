Ladri svaligiano la casa di Sirigu mentre lui è a Torino per Juventus-Genoa

Il portiere del Genoa, Salvatore Sirugu, è stato vittima di un furto mentre era a Torino per il match con la Juventus (perso per 3-1). Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

“Per Salvatore Sirigu non sono bastati i 3 gol subiti all’Olimpico dalla Lazio nella trasferta di venerdì scorso: proprio mentre il numero uno rossoblù era impegnato a difendere la porta del Genoa contro Felipe Anderson e compagni, una banda di ladri gli ha svaligiato casa nel quartiere di Albaro, a Genova, passando da una finestra. Gli “acrobati”, ormai noti nel capoluogo ligure per le decine di colpi messi a segno seguendo sempre lo stesso copione (si arrampicano sulle tubature esterne per poi forzare infissi e porte), hanno portato via oggetti vari di argento e oro, tra cui anelli e bracciali, fuggendo senza lasciare alcuna traccia. Una volta scattato l’allarme, una squadra di poliziotti e gli investigatori della sezione rapine si sono subito recati sul posto insieme con alcuni agenti della Digos e della scientifica, di fatto potendo solo constatare la rapina”.