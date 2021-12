La Questura di Napoli: sei Daspo ai tifosi fermati in Inghilterra per gli scontri in Leicester-Napoli

Provvedimenti da due a cinque anni. Altri sei Daspo (di un anno) per aver scavalcato in Napoli-Torino e due per aver acceso un fumogeno in Tangenziale

Sei Daspo emessi dal questore di Napoli nei confronti di sei persone fermate a Leicester dalla polizia britannica in occasione dell’incontro di Europa League Leicester-Napoli che si è svolto lo scorso 16 settembre. Erano state fermate e sanzionate dalle autorità britanniche per aver preso parte a una rissa con cinture e aste di bandiere. I Daspo vanno da due a cinque anni.

Per quel che riguarda, invece, Napoli-Torino del 17 ottobre, la Questura ha emesso altri otto Daspo: sei di un anno per aver scavalcato e favorito lo scavalcamento dal settore inferiore della curva B a quello superiore; e altri due – sempre di un anno – per l’accensione di un fumogeno sulla Tangenziale di Napoli al seguito del bus del Napoli che stava trasportando la squadra allo stadio.