La Germania richiude gli stadi: il Borussia annulla la vendita dei biglietti per il big match col Bayern

In Germania è di nuovo incubo Covid. Per il big match della Bundesliga era previsto il tutto esaurito

67.ooo biglietti già venduti, e rimborsati. Il Borussia Dortmund ha annullato la vendita dei biglietti per la partita di cartello di Bundesliga di sabato prossimo contro il Bayern Monaco. In Germania l’ondata di contagi non si arresta e i vari governi federali stanno predisponendo nuove chiusure e restrizioni agli stadi.

Il Borussia è quindi costretto a rimborsare il tutto esaurito già incassato, in attesa che il governo statale del Nord Reno-Westfalia decida se chiudere tutto o in parte il suo impianto. “Tutti i 67.000 biglietti disponibili erano già stati venduti pochi giorni fa”, ha affermato in un comunicato il club, che ha confermato il rimborso integrale.

