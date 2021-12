La Gazzetta elogia il Napoli Basket terzo: “Se hai idee chiare, non servono tanti soldi”

Sulla Gazza le dichiarazioni del coach Pino Sacripanti:

«Il segreto è che ci divertiamo a stare insieme, a giocare di squadra. Il lavoro non pesa per questi ragazzi. A Napoli però non basta vincere, bisogna andare oltre. Questa squadra sa coniugare concretezza e spettacolo. L’obiettivo? Prima facciamo i 22 punti per la salvezza (il Napoli è a 14, ndr) poi non avremo limiti, l’importante sarà mantenere equilibrio in una piazza molto emotiva e viscerale come questa. Intanto facciamo un pensiero alle Final Eight di Coppa Italia».