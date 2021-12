Inzaghi scivola sulle scale di San Siro dopo Inter-Cagliari (VIDEO)

Il tecnico è stato subito soccorso dai collaboratori. La scena ha ricordato quando cadde per un’esultanza ai tempi della Lazio

Non scivola sul campo, l’Inter, che ieri sera ha vinto sul Cagliari per 4-0, ma il suo tecnico, Simone Inzaghi, sì, e in senso letterale. Al termine del match, infatti, l’allenatore è caduto sulle scale di San Siro mentre si recava negli spogliatoi. Subito soccorso dai collaboratori dello staff, Inzaghi non sembra essersi fatto male. Ma la scena ha ricordato a molti il tempo in cui, quando allenava la Lazio, cadde accanto alla panchina a causa di un’esultanza.

La caduta durante l’esultanza, sulla panchina della Lazio: