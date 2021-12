Immobile ritira la denuncia contro il tifoso del Pescara che minacciò la sua famiglia con un coltello

Secondo quanto riporta Il Tempo, l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, ha ritirato la denuncia contro un tifoso del Pescara che circa tre anni fa minacciò lui e la sua famiglia con un coltello. Venerdì pomeriggio il bomber laziale è stato sentito in tribunale ed ha ritirato la querela.

“Venerdì pomeriggio il centravanti della Nazionale è stato ascoltato dal tribunale di Chieti in merito a un episodio risalente a tre anni e mezzo fa, quando un uomo minacciò lui e la sua famiglia con un coltello. Immobile è stato ascoltato come «persona offesa», mentre sotto accusa è un tifoso del Pescara di 32 anni, che deve rispondere di minacce aggravate dall’uso della lama. Il calciatore però ha deciso di essere indulgente e ha rimesso la querela nei confronti dell’aggressore. Il processo andrà comunque avanti, ma ora l’imputato può sperare che la posizione venga ridimensionata alla luce della testimonianza del calciatore. «L’importante è che non sia successo niente – ha spiegato Ciro -, che la mia famiglia stia bene, ero preoccupato più che altro per loro. Non voglio presentare denuncia. Se fosse stato qualcosa di più grave, probabilmente avrei agito»”.