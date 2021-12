Il Napoli: “Manolas è in permesso, in Grecia per motivi personali”

Dopo la notizia della multa da parte della Finanza, a Capodichino, il club chiarisce nel report allenamento i motivi del viaggio del difensore

Dopo la notizia relativa al fermo di Manolas all’aeroporto di Capodichino, il Napoli ha aggiornato il report dell’allenamento mattutino aggiungendo una nota sul difensore greco. Il club chiarisce che Kostas Manolas è in permesso, in Grecia, per motivi personali.

Ricapitolando quanto accaduto nelle ultime ore, Manolas oggi è partito per la Grecia, per motivi personali, legati alla salute di sua madre. Aveva con sé circa 6mila euro. Al momento dell’imbarco, all’aeroporto di Capodichino, il difensore del Napoli è stato sottoposto ad un normale controllo di routine, come accade a tanti viaggiatori in transito per lo scalo partenopeo. Non è stato multato dalla Finanza, come emerso in un primo momento, dal momento che l’ammontare di denaro che aveva con sé non costituiva un illecito.