Il Covid non molla la presa sulla Serie A: positivi allo Spezia, al Torino e alla Fiorentina

Il Covid non molla la presa sulle squadre di Serie A. Dopo le positività riscontrate ieri, tra cui quella di Lozano, oggi Spezia, Torino e Fiorentina hanno comunicato nuovi positivi al Covid. Per i liguri s’è fermato Kovalenko. La viola e i granata, invece, hanno preferito non rendere nota l’identità dei calciatori coinvolti. Anche l’Empoli, in serata, ha annunciato nuove positività.

Queste le comunicazioni.