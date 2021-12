«Genitori, non lasciate che i vostri figli tifino Bayern: non impareranno che la vita è dura»

La meravigliosa lettera della Die Welt: “Se ve la chiedono non regalate quella maglia. Non è indicato come club del cuore: come faranno gli adolescenti a imparare qualcosa sulla vita dura, se il loro club non la vive?”

Quando la Juventus faceva ancora la Juventus, e dominava il campionato italiano nella noia anche sul Napolista il milanista Michele Fusco scrisse una ironica lettera d’intenti ai genitori: non lasciate che i vostri bambini diventino juventini. La Die Welt ha scritto un pezzo simile per il Bayern Monaco, la prima volta nel lontano 2014. E visto che ora il Bayern continua a fare il Bayern l’hanno tirato fuori dal cassetto, a scopo educativo: mamme e papà, “non lasciate che i vostri figli diventino tifosi del Bayern”.

Una lettera in forma di divertente appello, visto che ora si avvicina il momento della letterina di Babbo Natale, non cedete alla richiesta: “Se i vostri figli vogliono una maglia del Bayern, ignorate la richiesta“.

“Bisogna prendere decisioni importanti: Lego o Playmobil? Barbie o Teddy? Negozio o Carrerabahn? Anche in questo processo decisionale della prima infanzia, è presumibilmente determinato in anticipo se i ragazzi diventeranno in seguito piloti da corsa o capi d’azienda, top model o professionisti alternativi. I genitori dovrebbero tenerne conto. Tuttavia, c’è qualcosa di molto più importante di una carriera professionale. Qualcosa che influenza la vita anche più del lavoro. Ovvero la scelta della squadra di calcio preferita. Perché a differenza di un lavoro, di un partner o di un marchio automobilistico, il tuo club preferito non è intercambiabile”.

Tutto, ma non il Bayer.

“Intendiamoci: il Bayern è un club meraviglioso, un modello di dominio sportivo e di gestione economica. Il numero uno della Germania, giustamente. Campione per nove volte di fila, in corsa per il decimo. Ma non è raccomandato come club del cuore. Come faranno gli adolescenti a imparare qualcosa sulla vita dura, se il loro club non la vive? Ogni fine settimana festeggiano una vittoria e ogni estate uno scudetto. All’inizio con entusiasmo, poi a malincuore, perché a un certo punto l’euforia delle vittorie svanisce per assuefazione”.

“Chi cresce così, rimarrà sorpreso quando sarà picchiato per la prima volta nel cortile della scuola, quando una ragazza (o un ragazzo) gli darà buca e quando le prime dieci domande di lavoro saranno respinte con i migliori ringraziamenti e auguri. La vita non è l’Allianz Arena, non cambia colore premendo un pulsante. Se invece cresci facendo il tifo – che so – per il Colonia, l’Hannover o l’Arminia Bielefeld, niente può più scioccarti, né se il capo investe i profitti dell’azienda nella sua terza Ferrari e non assume, né se chiude il pub nel quartiere e apre un cocktail bar in stile Piña Colada e Sex on the Beach. È un’inezia di fronte al calciomercato dell’Amburgo o alle strategie dello Schalke 04″.

“Credetemi: niente fa più male della prima retrocessione. Certo, non rende le persone popolari. Nessuno ti dà una pacca sulla spalla quando hai la maglia del VfL Osnabrück o dell’Holstein Kiel. Ma forma il carattere. Il messaggio è che le vittorie non possono essere date per scontate. Quindi, cari genitori: investite nel futuro dei vostri figli, regalate loro la maglia di una squadra di secondo piano. Anche se inizialmente non apprezzano, alla fine vi ringrazieranno”.