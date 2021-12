Gazzetta: un medico napoletano in 48 ore realizzerà la maschera per Osimhen

La Gazzetta scrive che serviranno 48 ore per realizzare la maschera protettiva per Victor Osimhen che nel frattempo è tornato a correre. Se ne occuperà Roberto Ruggiero il tecnico ortopedico napoletano che ha un’azienda di Cardito. A Maurizio Nicita ha spiegato la procedura:

«Noi attenderemo le indicazioni degli esperti e in 48 ore saremo in grado di realizzare la protezione in carbonio e kevlar, una sorta di fibra di vetro molto resistente. È importante che sia scomparso ogni gonfiore perché dalla scansione tridimensionale degli esami che ci saranno consegnati sarà realizzato un calco che sarà identico a quello del viso di Osimhen»