Fabian e Insigne potrebbero recuperare per il Leicester. Anguissa pronto per l’Empoli

In questi giorni sarà valutato se rischiare o meno. L’infermeria del Napoli comincia a svuotarsi. Lobotka ne avrà per una decina di giorni: rientrerà col Milan

L’infermeria del Napoli sta cominciando a svuotarsi. Diciamo che gli esami di oggi per Lobotka potrebbero aver segnato un cambio di direzione. Esclusa la lesione muscolare, lo slovacco rimarrà fuori una decina di giorni per la contusione al bicipite femorale e quindi dovrebbe rientrare per Milan-Napoli.

Non è la sola buona notizia di giornata. Fabian e Insigne oggi hanno svolto rispettivamente terapie e lavoro personalizzato in palestra il primo, solo terapie il secondo. Ma sono considerati in via di recupero. Certamente saranno disponibili domenica contro l’Empoli. Potrebbero anche farcela per il match di giovedì contro il Leicester.

L’altra buona notizia riguarda Anguissa che domenica potrebbe rientrare contro l’Empoli. Il Napoli così recupererebbe tre pedine importanti. In attesa della guarigione di Koulibaly e Osimhen.