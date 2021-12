Ecclestone boccia Leclerc: «Per me è sempre stato un ottimo pilota, ora non più»

Bernie Eccleston non ha parlato solo di Lewis Hamilton («credo che si ritirerà») nell’intervista concessa a Blick. L’ex numero uno deo Circus ha parlato anche di Leclerc e ha bocciato il ferrarista.

Il monegasco ha chiuso la stagione dietro il compagno di squadra Carlos Sainz. Leclerc settimo con 159 punti. Sainz quinto con 164.5 punti con quattro podi: Monaco, Ungheria, Russia e Abu Dhabi.

Ecclestone ha detto:

“Mettiamola così: molte persone a Maranello si sono sorprese che Sainz possa aver dato così filo da torcere al compagno di squadra Leclerc. Per me, Leclerc è sempre stato un ottimo pilota… ma non più”.