Dionisi: «Il risultato è giusto, ma il pareggio passa per la nostra responsabilità»

A Sky: «Dobbiamo maturare nella gestione della partita. Sono soddisfatto a metà: avevamo le qualità per vincere e non ci siamo riusciti»

Dopo il pareggio contro la Fiorentina, ai microfoni di Sky l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi.

«Siamo stati un po’ leziosi, il 2-0 del primo tempo non era giusto perché la Fiorentina aveva creato. Il risultato è giusto, anche se sono soddisfatto a metà, perché avevamo le qualità per vincere e non ci siamo riusciti».

«Nella gestione della partita dobbiamo maturare, siamo giovani, non tutti vengono qua a fare questa partita con questo coraggio. Dobbiamo prendere il positivo e lavorare su quello su cui possiamo farlo. Non me ne voglia la Fiorentina, che ha i suoi meriti, ma il pareggio è passato per la nostra responsabilità».