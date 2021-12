Derby della Lanterna, avanti la Sampdoria all’intervallo

Gol di Gabbiadini al settimo minuto. Il derby è uno snodo fondamentale per entrambe le squadre che hanno disperato bisogno di punti

Al Ferraris di Genova si sta giocando Genoa-Sampdoria, anticipo della 17a giornata di Serie A. Il derby arriva in un momento particolare per entrambe le squadre, con i doriani scossi dalla vicenda Ferrero e i ragazzi di Shevchenko che dall’arrivo del tecnico ucraino ancora non hanno segnato un gol in campionato.

All’intervallo, i blucerchiati sono in vantaggio per 1-0. Gol di Gabbiadini.