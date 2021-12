Corriere Roma: Lotito si è infatuato di Sarri. Comunque vada, non lo metterà in discussione

Ieri il presidente è stato a Formello. Ha ribadito stima e fiducia al tecnico e ha parlato con i giocatori, dicendo loro che si aspetta una scossa immediata

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sta dalla parte di Maurizio Sarri. Il Corriere Roma lo scrive chiaramente: il tecnico non è in discussione, nonostante i risultati in campo.

“Comunque vada, Sarri non si discute. O, quanto meno, non lo mette sulla graticola Lotito, il quale si è infatuato di questo allenatore così diverso da lui e progetta un lungo futuro assieme. Alla faccia dei risultati, evidentemente (i biancocelesti sono al nono posto in classifica), e anche del gioco, che finora si è visto solo di rado. Molto di rado”.

Ieri il presidente è stato a Formello, a colloquio con Sarri e la squadra.

“Poi si è fermato a colloquio con Sarri: gli ha ribadito stima e fiducia, gli ha confermato l’intenzione di rinnovare il contratto entro Natale. L’allenatore firmerà fino al 2024 con opzione per una stagione in più, quasi sicuramente. Ha anche parlato con i giocatori, invitandoli a ripartire. Non si è mostrato sorridente, semmai incupito: ha voluto trasmettere in modo chiaro il suo malumore, facendo comprendere alla squadra che si aspetta una scossa. Immediata”.

Se vuoi essere sempre aggiornato seguici su Google News