«Ci sono cinque soggetti interessati all’acquisto della Sampdoria. Vialli? Non ci ha più contattati»

Il CorSera intervista il commercialista che si occupa della cessione del club, Gianluca Vidal: «Ferrero sarà stato ferito dalle parole della figlia»

Il Corriere della Sera intervista Gianluca Vidal, il commercialista che gestisce i concordati Eleven Finance e Farvem, le società per le quali il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è accusato di bancarotta fraudolenta e che ha seguito le vicende della cessione del club ligure. Racconta di non aver potuto sentire ancora Ferrero, da quando è stato arrestato.

«No, non si può. Ho tenuto i contatti con gli avvocati che gli hanno fatto visita in carcere ieri per la prima volta. Piuttosto, non comprendo come sia possibile che un uomo di 70 anni con due bambini piccoli venga trattenuto in custodia. Non credo possa scappare, ma non ho letto le carte. Di certo lo avranno ferito le frasi della figlia Vanessa che sono state pubblicate».

Dopo l’arresto, si sono fatti avanti cinque potenziali acquirenti per la Sampdoria.

«Ci sono cinque soggetti che hanno avanzato manifestazioni di interesse. Sarò rigido nel valutarle considerando la reale identità del soggetto e che non sia schermo di altre figure, la provenienza lecita delle risorse e la trasparenza nell’affare».

Tra questi cinque, però, non c’è la cordata a cui appartiene Gianluca Vialli, che in passato aveva mostrato interesse per l’affare.

«Negli ultimi giorni la cordata a cui appartiene non mi ha contattato. Due anni fa fummo molto vicini a chiudere ma sul più bello le parti non posero la penna sul foglio. Di rinvio in rinvio arrivammo in autunno quando, dopo la striscia di sei sconfitte in sette partite, furono rivisti i valori dell’operazione. Sa, il presidente è esuberante. Tanto può essere empatico con alcune persone, quanto può non esserlo con altre. Non fu facile…».