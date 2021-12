Balotelli esagera e prende a calci in testa un compagno dopo un gol

Supermario riesce sempre a trovare il modo di far parlare di lui e non sempre, purtroppo, in modo positivo. Anche in Turchia, dove ora milita nell’Adana Demirspor è sempre protagonista.

L’ultima risale alla sfida di martedì sera tra il suo Adana Demirspor e il Galatasaray, dove Mario Balotelli non è riuscito a trovare la via del gol, n onestante la sua squadra abbia vinto con una doppietta del compagno di squadra Yunus Akgun.

Al momento di celebrare il gol dell’attaccante turco classe 2000 però, qualcosa è andato storto…Balotelli infatti ha deciso con grande spontaneità di sferrare un calcio sulla testa del malcapitato compagno di squadra. Senza cattiveria ma forte quel tanto che basta per lasciarlo incredulo.

“Bravo piccoletto”

si è poi congratulato con una storia Instagram.