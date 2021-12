Atalanta, i ladri in casa di Muriel mentre gioca contro il Villarreal (non rubano nemmeno una Panda)

“I ladri gli hanno fatto visita durante la partita giocata al Gewiss Stadium con un giorno di ritardo, tra l’altro, perché inizialmente era prevista la sera dell’8 dicembre, ma è stata poi posticipata per neve. Secondo le prime sommarie informazioni, dalla casa sarebbero spariti gli orologi del giocatore e altri oggetti di valore. Il bottino, comunque, è ancora da quantificare e non è chiaro se includa altro. Per il momento, non si sa nemmeno come i ladri si siano intrufolati nell’abitazione. Muriel ha dato l’allarme alle forze dell’ordine dopo le 23, appena rientrato dalla batosta con il Villarreal e scoperta la sorpresa”.