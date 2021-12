Il Napoli: Anche oggi lavoro personalizzato per Insigne, Koulibaly, Fabian e Osimhen

Il report dell’allenamento. Mario Rui ha svolto solo parte del lavoro in gruppo. Si attende la conferenza di Spalletti per capire chi – tra gli acciaccati – potrà essere della partita di Milano

Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domani a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Koulibaly, Fabian Ruiz, Osimhen e anche Insigne hanno svolto lavoro personalizzato sul campo 1. Mario Rui ha svolto parte della seduta in gruppo e parte allenamento personalizzato.