Violentissimo scontro di testa Osimhen-Skriniar, Osimhen esce

Gira di testa ma colpisce Skriniar. L’impatto è violentissimo. Immediati i soccorsi. Il nigeriano esce, sostituito da Petagna

Osimhen, piove sul bagnato. Terrificante scontro di testa al settimo del secondo tempo in area nerazzurra tra Osimhen e Skriniar. Il nigeriano va in alto per colpire un cross di Zielinski, gira di testa ma colpisce Skriniar. L’impatto è violentissimo. Si capisce subito che è qualcosa di serio. Osimhen avverte un dolore fortissimo, sbatte i piedi, i calciatori in campo chiedono immediatamente i soccorsi. Va meglio a Skriniar che riprende a giocare. Il nigeriano si alza ma non ce la fa, viene sostituito da Petagna.

Osimhen è stato trasportato all’Ospedale San Raffaele di Milano per un trauma cranico, lo riferisce il giornalista di Repubblica Franco Vanni